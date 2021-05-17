2. Lig'de çeyrek final tamamlandı!

Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Silahtaroğlu Vanspor karşısında deplasmandaki ilk müsabakayı 2-0 kazanan Sakaryaspor, rövanş mücadelesinde de rakibini aynı skorla yendi ve yarı finalist oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Play-off'ta yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs'ta oynanacak.

Yarı finalde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kırşehirspor Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım adını finale yazdıracak.