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Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şenol Medik (53),göçükte ölen işçiler Erol Conkur ve Hasan Yıldız’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. İHA'nın haberine göre, geçen Temmuz ayında Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte Erol Conkur (46) ile Hasan Yıldız (30) yaşamını yitirmiş ve kaçak ocağın sahibi Şenol Medik ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
10 yıldır aynı madeni çalıştırdığını anlatan tutuklu sanık Şenol Medik, “Ben bu işi yaklaşık 20 senedir yapıyorum. Geçimim ekmeğim bundan kazanıyorum. 10 seneye yakın bu ocağı çalıştırıyorum. Gün oldu kendim çalıştım. Gün oldu 3 vardiya işçi de çalıştırdım. Artık ben arkadaşlarıma bu işi yapmayacağımı söyledim. Onlar da önümüz bayram hem kışlık kömürümüzü almış oluruz dediler. Kendilerine çok dikkatli çalışmalarını söyledim. Emniyeti aldıktan güvenli olduktan sonra çalışmalarını söyledim. Çalışıp çalışmamalarını kendilerine söyledim. 100 lira işçiye 120 lira ustaya veriyorduk. Olay günü arkadaşımdan ocakta göçük olduğu haberini aldım. Hemen içeri girdim. 20 senedir yaptığım için bu işi iyi bilirim. TTK ekibi geldi beraber kurtarma çalışmalarına devam ettik. İlk önce Hasan’ı aldık. Yaşıyor diye umut ettik. Herhangi bir kusurum kastım olmadığını düşünüyorum. Maddi destek sözü veriyorum. Mahkumiyetimin de göz önünde bulundurarak tahliyemi istiyorum” dedi.
İki işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının daha önce mühürlendiği ancak daha sonra yeniden açılarak kömür üretiminin yapıldığı öğrenildi.
DURUŞMA SALONUNDA FENALIK GEÇİRDİ
Eşinin emekli olduktan sonra 700 TL maaşla geçinemedikleri için kaçak maden ocağında yeniden işe başladığını anlatan Erkan Conkur’un eşi Lalehan Conkur, “Eşim daha önce özel maden ocağından emekli olmuştu. 700 TL maaş alıyordu. Çalışmak zorundaydı. Büyük oğlum askerdi. Zaten 12 gün olmuştu orada işe başlayalı. Sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.
Lalehan Conkur, duruşma sırasında sinir krizi geçirerek “Eşimi iki saatte gömdünüz. Eşimi badana yapmaya çağırdılar. Badana yapabildiniz mi? Vicdanınız rahat mı?” diyerek feryat etti.
KAÇAK OCAKTA ÇALIŞTIĞINI BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENMİŞ
Göçükte ölen Hasan Yıldız’ın babası Erol Yıldız ise oğlunun daha önce başka şehirlerde çalıştığını ancak yeniden kente geri döndüğünü ifade etti. Oğlunun hayatını kaybettiği olay günü sabah çarşıya gittiğini anlatan Yıldız, oğlunun kaçak ocakta çalıştığını bir gün önce öğrendiğini söyledi.
Baba Erol Yıldız, “Olaydan bir gün önce ocakta çalıştığını öğrenmiştim. O gün ocağa gittiğinden haberim yoktu. Daha önce de madende çalışıyordu, fakat çok tecrübeli değildi. Toplasan 1 yıl yoktur” diye konuştu.
“BU BİR SOSYAL YARA"
Tutuklu sanık Şenol Medik’in avukatı ise “Bu bir sosyal yara. Olayı değerlendirirken Zonguldak’ın ekonomik ve sosyal durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. Vali Erdoğan Bektaş 220 ocağın tespit edildiğini ve mühürlendiğini açıkladı. Maktullerden Erkan’ın 700 TL emekli maaşı alıyor. Bu maaşla insanca yaşaması ve evini geçindirmesi yeterli değil. Esas sorumlular burada Zonguldak Valiliği ve Enerji Bakanlığı yetkililerdir” ifadelerine yer verdi.
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