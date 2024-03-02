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        Haberler Spor Futbol 2 Mart Cumartesi televizyonda hangi maçlar var? Cumartesi günü futbol maçları yayın akışı! - Futbol Haberleri

        2 Mart Cumartesi televizyonda hangi maçlar var? Cumartesi günü futbol maçları yayın akışı!

        Hafta sonu geldiğinde futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerden biri, hangi maçları izleyebilecekleri. 2 Mart Cumartesi günü oynanacak tüm maçları öğrenmek isteyen taraftarlar için bir liste hazırladık. İşte, 2 Mart Cumartesi maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:52
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        Hafta sonunun gelişiyle beraber yeşil sahalarda hareketlilik başladı. Tatillerini maç izleyerek geçirmek isteyen futbolseverler ve taraftarlar 2 Mart Cumartesi günü TV'de hangi maçlar olduğunu araştırıyor. İşte, 2 Mart'ta yayınlanacak olan maçların listesi...

        2

        2 MART 2024 CUMARTESİ MAÇ LİSTESİ

        10:30-Türkiye - İtalya (Futsal)

        11:45-WS Wanderers - Sydney

        13:30-Tuzlaspor - Keçiörengücü

        13:30-Bodrum FK - Eyüpspor

        13:30-MKE Ankaragücü - İstanbulspor

        15:00-H. Rostock - Kaiserslautern

        15:00-Hannover 96 - F. Düsseldorf

        3

        15:00-Nürnberg - Braunschweig

        16:00-Çaykur Rizespor - Kayserispor

        16:00-Erzurumspor FK - Kocaelispor

        16:00-Sevilla - Real Sociedad

        17:00-Udinese - Salernitana

        17:30-Darmstadt 98 - Augsburg

        17:30-Bochum - Leipzig

        17:30-Heidenheim - E. Frankfurt

        4

        17:30-Union Berlin - Borussia Dortmund

        18:00-Brentford - Chelsea

        18:00-Nottingham Forest - Liverpool

        18:00-Everton - West Ham

        18:00-Fulham - Brighton

        18:00-Tottenham - Crystal Palace

        18:00-Newcastle United - Wolverhampton

        5

        19:00-Sakaryaspor - Manisa FK

        19:00-Reims - Lille

        19:00-Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

        20:00-Monza - Roma

        23:00-Valencia - Real Madrid

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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