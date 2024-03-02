2 Mart Cumartesi televizyonda hangi maçlar var? Cumartesi günü futbol maçları yayın akışı!
Hafta sonu geldiğinde futbolseverlerin en çok merak ettiği şeylerden biri, hangi maçları izleyebilecekleri. 2 Mart Cumartesi günü oynanacak tüm maçları öğrenmek isteyen taraftarlar için bir liste hazırladık. İşte, 2 Mart Cumartesi maç programı...
Hafta sonunun gelişiyle beraber yeşil sahalarda hareketlilik başladı. Tatillerini maç izleyerek geçirmek isteyen futbolseverler ve taraftarlar 2 Mart Cumartesi günü TV'de hangi maçlar olduğunu araştırıyor. İşte, 2 Mart'ta yayınlanacak olan maçların listesi...
2 MART 2024 CUMARTESİ MAÇ LİSTESİ
10:30-Türkiye - İtalya (Futsal)
11:45-WS Wanderers - Sydney
13:30-Tuzlaspor - Keçiörengücü
13:30-Bodrum FK - Eyüpspor
13:30-MKE Ankaragücü - İstanbulspor
15:00-H. Rostock - Kaiserslautern
15:00-Hannover 96 - F. Düsseldorf
15:00-Nürnberg - Braunschweig
16:00-Çaykur Rizespor - Kayserispor
16:00-Erzurumspor FK - Kocaelispor
16:00-Sevilla - Real Sociedad
17:00-Udinese - Salernitana
17:30-Darmstadt 98 - Augsburg
17:30-Bochum - Leipzig
17:30-Heidenheim - E. Frankfurt
17:30-Union Berlin - Borussia Dortmund
18:00-Brentford - Chelsea
18:00-Nottingham Forest - Liverpool
18:00-Everton - West Ham
18:00-Fulham - Brighton
18:00-Tottenham - Crystal Palace
18:00-Newcastle United - Wolverhampton
19:00-Sakaryaspor - Manisa FK
19:00-Reims - Lille
19:00-Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
20:00-Monza - Roma
23:00-Valencia - Real Madrid