Ayvacık'ta 2 minibüste 40 kişi yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ayvacık ilçesindeki operasyonunda iki ayrı minibüste toplam 40 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Çanakkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Korubaşı köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 2 ayrı minibüste Afganustan uyruklu 10'u kadın, 12'si erkek, 6'sı erkek çocuk, 12'si kız çocuk olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakaladı.
Operasyonlarda organizatörler C.A. ve V.D. gözaltına alındı. İki minibüs ise yediemin otoparkına çekildi.
Organizatörlerin jandarmada işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.