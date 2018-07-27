Bursa'da, okulda kendisini uyuşturucuyla yakalayıp polise teslim eden iki müdür yardımcısını, serbest bırakılması ardından bıçakla yaralayan Batuhan Y.'ye, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Eylemin 'yaralama' suçu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yargıtay'ın kararı üzerine mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak 3,5 yıldır tutuklu olan sanığın tahliyesine karar verdi.
DHA'nın haberine göre, 2015 yılının Mart ayında, merkez Osmangazi ilçesindeki Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda Batuhan Y., iddiaya göre okula uyuşturucu madde kullanıp gitti. Öğretmenin durumu fark edip haber verdiği okul yöneticileri, öğrencinin cebinde bir miktar esrar bulunca polisi aradı. Polisler tarafından çocuk şubesine götürülen Batuhan Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ertesi gün okula giden Batuhan Y., kapıları yumruklayıp tekmelerken kendisine engel olmaya çalışan müdür yardımcıları Yücel Akçay'ı sırtından, Adnan Ur'u bacağından bıçaklayarak yaraladı. Akçay ve Ur, tedavileri ardından sağlıklarına kavuştu.
16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Tutuklanan Batuhan Y., Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Savunmasında, "Okulda kapı ve pencereleri kırdıktan sonra kaçarken beni yakalamak isteyen Adnan Ur'a bırakması için bıçağı salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Sonra dışarı çıktım. Yücel Akçay´ın nasıl yaralandığını ise bilmiyorum" diyen sanık, iki kişiye karşı, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARI BOZDU, TAHLİYE EDİLDİ
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın eyleminin 'yaralama' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek mahkemenin kararını bozdu. Şu anda 20 yaşında olan sanık Batuhan Y., bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi´nden 'SEGBİS' sistemiyle katılan sanık, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, "Yüce adaletinize güveniyorum. Hayata dönmem konusu dikkate alınarak tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmaya katılan müdür yardımcısı Yücel Akçay ise "Takdiri yüce adalete bırakıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, cezaevinde yattığı süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
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