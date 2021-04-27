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2. Murat'ın yadigarı Dar'ül Hadis Camisi "çevreci" özelliğiyle öne çıkıyor

Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi günümüzde çevreci kimliğiyle öne çıkıyor.

2. Murat'ın yadigarı Dar'ül Hadis Camisi
AA

Türkiye'nin "çevreci" camilerinden, mimarisi ve peyzajıyla dikkat çeken Dar'ül Hadis Camisi kente gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 ödül nedeniyle "çevreci cami" olarak anılan 15. yüzyıl eseri ibadethane, hem tarihi hem peyzajı hem de mana yüküyle kentin önemli ziyaretgahları arasında yer alıyor.

Cami İmamı Doğa Erkol, AA muhabirine ibadethanenin Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat tarafından 1435'te büyük bir hadis külliyesi olarak inşa edildiğini söyledi.

2. Murat'ın Hz. Muhammed'i rüyasında görmesinin ardından camiyi yaptırdığının rivayet edildiğini anlatan Erkol, "Burası 1900'lü yılların başına kadar dünyanın en büyük hadis fakültesi olarak hizmetlerine devam etmiş." dedi.

Erkol, 2. Murat'ın günde 10 hafızın camide hatim indirerek ramazanın gelişini müjdeleyen üç ayların ilk cumasında "1001 Hatim" geleneğini başlattığını ve bu geleneğin günümüzde de yaşatıldığını ifade etti.

Osmanlı döneminde camiye büyük önem gösterildiğini anımsatan Erkol, "Peygamber efendimizin rüyasıyla yapıldığı için bu camiye önem arz ediliyor. Edirne'de sultan ve şehzade kabirlerinin bu yoğunlukta olduğu bir cami yok. Fatih Sultan Mehmet'in iki öz kardeşi Hüseyin ve Orhan Çelebi, 3. Mustafa ve 3. Ahmet'in çocukları ve Edirne'de görev yapmış devlet erkanının mezarları burada. Peygamber efendimizin rüyasına mazhar olduğu için bu camiye atalarımız önem göstermiştir." diye konuştu.

- "Cemaatimizle 7'den 70'e emeğimizi ortaya koyuyoruz"

Erkol, "Çevreci Cami" ödülleri alan caminin cemaatin destekleriyle güzelleştiğini dile getirdi.

Caminin profesyonel peyzaj görüntüsünün amatör bir ruhla yapıldığını vurgulayan Erkol, şöyle devam etti:

"Bizler ruhumuzla ve kalbimizle çalıştığımız için burada bu güzel görüntünün çıktığına inanıyoruz. Çünkü hiçbir şey maddiyat değildir. Bizler burada cemaatimizle 7'den 70'e emeğimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah bizler bu yapılanları ileriye taşıyıp gelecek nesillere daha güzel bir görüntü bırakmak istiyoruz. Camimiz aynı zamanda sosyal bir cami. Gençlik çalışmalarıyla, kamplarla gençlerimizle bir araya geliyoruz. Mahalle çalışmaları yaparak kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kültürel ve sosyal çalışmalar yapıyoruz."

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