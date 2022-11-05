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2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde ‘Özbek Sinema Günü’ coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çatısı altında Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla düzenlenen 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde, ‘Özbek Sinema Günü’ coşkusu yaşandı

2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde ‘Özbek Sinema Günü’ coşkusu
‘Özbek Sinema Günü’ coşkusu
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HABERTURK.COM

1 Kasım’dan bu yana 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, ‘Özbek Sinema Günü’yle coşkuyu katladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yoğun katılımlı etkinlikte hem Özbek sinemasından seçkiler gösterildi hem de Özbek halk danslarından yemeklere, Özbek kültürüne ait değerlerler katılımcılarla paylaşıldı.

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde düzenlenen gala yemeği ise Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve özerk cumhuriyetlerden festival için Bursa’ya gelen sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuları ile Türkiye’den sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gala yemeğinde kısa bir konuşma yapan Demircan, “Bugün burada bir arada olan sinemaya gönül vermiş herkes, aslında sadece sinema endüstrisinin bir parçası değil, Türk Dünyası’nın kültürel ve sosyal bütünleşmesinin de en önemli parçası. Bir sinema festivalinin ötesinde kardeşlerin buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl Şuşa’da yine hep beraber olacağız” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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