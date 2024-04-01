Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, resimli 2024 Otizm Farkındalık mesajı

        Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri

        Dünya genelinde, 2 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşamlarına ve topluma entegrasyonuna odaklanıyor. Bu özel gün, farkındalığı artırmak ve otizmi anlamak için bir fırsat sunuyor. Bu anlamlı gün, her bireyin benzersiz olduğunu ve farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan bir platform sunuyor. İşte 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Nisan, dünya genelinde otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin hayatlarını, zorluklarını ve başarılarını kutlamak için ayrılmış anlamlı bir gün olarak işaretleniyor. Otizm, karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur ve her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, toplumun otizm hakkında doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması son derece önemlidir. İşte Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...

        2

        OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

        Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

        3

        Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

        Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; "Otizme Mavi Işık Yak"

        4

        Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

        Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

        5

        Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

        Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi.

        6

        Otizm hastalık değil, farklılıktır.

        Farklı düşünenler fark yaratırlar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!