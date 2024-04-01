Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri
Dünya genelinde, 2 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşamlarına ve topluma entegrasyonuna odaklanıyor. Bu özel gün, farkındalığı artırmak ve otizmi anlamak için bir fırsat sunuyor. Bu anlamlı gün, her bireyin benzersiz olduğunu ve farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan bir platform sunuyor. İşte 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri...
2 Nisan, dünya genelinde otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin hayatlarını, zorluklarını ve başarılarını kutlamak için ayrılmış anlamlı bir gün olarak işaretleniyor. Otizm, karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur ve her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, toplumun otizm hakkında doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması son derece önemlidir. İşte Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları...
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024
Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.
Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.
Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; "Otizme Mavi Işık Yak"
Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.
Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.
Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.
Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi.
Otizm hastalık değil, farklılıktır.
Farklı düşünenler fark yaratırlar.