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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da ilginç olay: 2 numara büyük giydiği ayakkabıyla kurtuldu | Son dakika haberleri

        Bursa'da ilginç olay: 2 numara büyük giydiği ayakkabıyla kurtuldu

        Bursa'da seyyar satıcılar arasında silahlı kavga çıktı. Ayağına mermi isabet eden kişi, giydiği 2 numara büyük ayakkabı sayesinde yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:11
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        Osmangazi'nin Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

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        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., K.D.'ye doğru 2 el ateş açtı.

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        Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.

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        K.D.'nin normalde 42 numara giydiği anacak 44 numara ayakkabının ayağında olması nedeniyle saldırıda yaralanmadı.

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        Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.

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        K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Bursa
        #silahlı saldırı
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