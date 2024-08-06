Bursa'da ilginç olay: 2 numara büyük giydiği ayakkabıyla kurtuldu
Bursa'da seyyar satıcılar arasında silahlı kavga çıktı. Ayağına mermi isabet eden kişi, giydiği 2 numara büyük ayakkabı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Osmangazi'nin Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., K.D.'ye doğru 2 el ateş açtı.
Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.
K.D.'nin normalde 42 numara giydiği anacak 44 numara ayakkabının ayağında olması nedeniyle saldırıda yaralanmadı.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.
K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.