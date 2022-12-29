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2 Ocak haftasında Zorlu PSM

İşte Zorlu PSM'de 2-8 Ocak haftası gerçekleşecek etkinlikler

2 Ocak haftasında Zorlu PSM
HABERTURK.COM

Zorlu PSM'de yeni yılın ilk haftası, Sidikli Kasabası Müzikali, Amadeus, Timsah Ateşi ve Kum Zambakları gibi sevilen oyunlar seyircileriyle hız kesmeden buluşuyor.

ÇAĞLA ALKAN STAND UP // 3 OCAK // touché // 21.00

Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; tek eşliler, objeseviciler ve analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor. Çağla Alkan tek kişilik gösterisi ile 3 Ocak Salı 21.00'de Zorlu PSM touché'de sahne alıyor.

SELEN GÜLÜN "BLUE BAND" // 4 OCAK // touché // 21.00

Caz sahnesinin en iyilerinden oluşan ekibiyle Selen Gülün Blue Band 4 Ocak'ta touché'de gerçekleşiyor.

SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 4-5 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Tony Ödüllü Broadway müzikali Sidikli Kasabası Müzikali 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde. Greg Kotis ve Mark Hollman'ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi isimleri bir araya getiren müzikalde aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta.

Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde; halkın tuvalete girmesi de özel bir şirket denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası'na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf sisteme başkaldırının başlaması ise sadece bir aşk kıvılcımına bakar. Yapımını MON'un üstlendiği müzikal; yepyeni bir yorumla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

MUSTAFA SAĞIR- BENİM BURADA NE İŞİM VAR // 5 OCAK // touché // 21.00

Einstein 'ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zor' der. Taze baba komedyenimiz Mustafa Sağır'a göre ise küçük kızını uyutmak her şeyden zor. Beş yıldır çeşitli kültür sanat mekanlarında stand-up icra eden Mustafa Sağır tek kişilik gösterisi Benim Burda Ne İşim Var? ile 5 Ocak'ta touché'de sahne alıyor.

TİMSAH ATEŞİ // 6 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nin en iyi oyunları arasında yer aldı. 1989 yılı, Kuzey İrlanda... Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah'ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikayesi.

CROSSOVER TALKS // 6 OCAK // SKYLOUNGE // 19.00 - 21.00

YouTube'un eğlenceli ve dinamik programlarından CrossOver Talks, hem fiziksel hem de online izleyicisiyle Zorlu PSM'de buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli programlarına bir yenisini daha ekleyen Zorlu PSM, Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Barış Kıralioğlu ve Aybike Turan'ı aynı masada buluşturduğu Crossover Talks adlı programında sürprizler ve tahmin edilemeyen konuşmalarla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Her bölüm farklı konulara kendi perspektiflerinden bakan dört kişinin, eğlenceli sohbetleri eşliğinde bu sezon Zorlu PSM sahnesinde ve Zorlu PSM YouTube kanalında olacak "Crossover Talks"un yeni bölümü ise 6 Ocak günü iki seans olarak 19.00 ve 21.00 saatlerinde Zorlu PSM Skylounge salonunda gerçekleşecek. Kahkaha ve sürprizin eksik olmayacağı "Crossover Talks"un yeni bölümünü kaçırmayın.

Etkinlik 2 ayrı seans olarak gerçekleşecektir. Biletinizle 19:00 ya da 21:00 seanslarından dilediğinize katılabilirsiniz.

URAZ KIVANER- QUEEN PROJECT // 6 OCAK // touché // 21.00

Uraz Kıvaner'in ülkemizi temsilen özel olarak davet edildiği Israil'de gerçekleştirilen Uluslararası Jaffa Caz Festivali için hazırlamış olduğu Queen Projesi, Bohemian Rhapsody dahil Queen'in unutulmaz eserlerinin caza uyarlanmış aranjmanlarından oluşuyor. Bu özel projenin Türkiye prömiyeri Uraz Kıvaner'in 6 kişilik ekibiyle 6 Ocak'ta touché'de gerçekleşmek için gün sayıyor.

KUM ZAMBAKLARI // 6 OCAK // %100 STUDIO // 19:00 ve 21.00

Zorlu PSM Prodüksiyon'un Ortak Yapım kapsamında hayata geçirdiği oyunu Kum Zambakları, sezon boyunca %100 Studio'da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. "Kum Zambakları" insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Tutkulu bir aşkın şiirselliğinin ve ruhları dans ettiren müziklerin yan yana geldiği bu oyun modern şehir hayatının içinde sıkışmış evli bir çiftin ilişki sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor. Doğayı ve hayvanların doğal yaşamını yok eden insanlığın kendisiyle ve kadın erkek ilişkisi üzerinden birbiriyle olan çatışmasını eğlenceli bir dille tartışmaya açıyor. Seyirciler aşk ve şiddet arasında duygusal gitgeller yaşayan ve birbirini yok etmeye çalışan Duygu ve Fikret'in hayatının farklı evrelerine tanıklık ederken insanlığın doğayla olan ilişkini yeniden gözden geçiriyor.

DEN ZE // 7 OCAK // touché // 21.00

Birden fazla ödülün sahibi, otantik sesiyle R&B ve Soul tarzlarını bir araya getiren Den Ze, 7 Ocak akşamı touché'de unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

AMADEUS // 8 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 19.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi "Amadeus" yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 Kristal Elma ve 4 Felis ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında ADC 100th Annual Awards'ta Logo kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü.

AŞINMA // 8 OCAK // %100 STUDIO // 18.30

Günümüz dünya sisteminin insanın varlık alanını giderek daha da daraltması, buna karşılık çağdaş insanın bu duruma gösterdiği kabul ile hem insani olanın aşınmasını hem de insanın kendisindeki karakter aşınmasını düşünmeyi öteleyerek var olmaya çalışması sorununu merkeze alan Aşınma, seyircinin oyunun dilini ve işleyişini oyuncuyla birlikte eşzamanlı keşfedeceği aktif bir seyir süreci yaratarak seyircisini eğlenceli bir deneyime davet ediyor. Şahika Tekand tarafından kaleme alınan ve yönetilen, deneyimli oyuncu Yiğit Özşener'in performansıyla sergilenen Aşınma Zorlu PSM'de seyircilerini bekliyor.

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