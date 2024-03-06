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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray 2 oyuncudan Galatasaray'a kötü haber! - Galatasaray Haberleri

        2 oyuncudan Galatasaray'a kötü haber!

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu.

        Giriş: 06.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:51
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        2 oyuncudan Galatasaray'a kötü haber!
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        Sakatlığını atlatan Faslı yıldız Ziyech, son yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

        ABDÜLKERİM RİZE'DE DE YOK

        Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçında oynamayan Abdülkerim Bardakcı ise sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kadroda olmayacak.

        "DAVINSON ŞÜPHELİ"

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Davinson ile ilgili konuştu. İnce, yaptığı açıklamada, "Davinson Sanchez'de gerilme var. Bugün yapılan idmanda yer alamayacak. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının perşembe günü yapılacak test sonrası belli olacak" açıklamasını yaptı.

        Galatasaray'da ayrıca, sakatlığı devam eden Serge Aurier'in de yaklaşım 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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