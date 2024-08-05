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        Haberler Gündem Güvenlik 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:10
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        2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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