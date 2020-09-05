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Haberlerİş-Yaşam2 şirkete daha "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü
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Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

ticaret bakanlığı
AA

Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan kararla 66 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 68'e yükseldi.

Öte yandan Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir kararıyla da Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ, "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü aldı.

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