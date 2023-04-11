Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 2 Şubat Hangi Burç? 2 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

2 Şubat hangi burç? 2 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Özellikle doğum yaklaştıkça ebeveynler doğacak çocuklarının hangi burca mensup olacağı hakkında fikir yürütmeye başlar. Kimi burçlar sempatimizi kazanırken kimi burçlara daha soğuk bakmaktayız. Belki de bu toplum genelinde oluşan ön yargılar sebebiyledir.

2 Şubat Hangi Burç? 2 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Günümüzde astrologlar online mecrada fal bakabiliyor ya da sorularınızı cevaplayabiliyor. Böylelikle burçlarla ilgili akla takılan soruların cevaplarına ulaşabiliyorsunuz. En merak edilen sorulardan birisi de 2 Şubat’ın hangi burç olduğu ve burcun özellikleridir. 2 Şubat hangi burç, 2 Şubat burcu ne, 2 Şubat burcu özellikleri, 2 Şubat burcu erkeği, 2 Şubat burcu kadını, 2 Şubat burcu yorumu, 2 Şubat yükseleni nedir, 2 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 2 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

2 Şubat Hangi Burç?

21 Ocak - 19 Şubat arasında doğanlar Kova burcunu mensuptur. Kova burcu ise hava grubunun önde gelen burçlarından biridir.

2 Şubat Burcu Ne?

2 Şubat’ta doğanlar kova burcu içerisinde yer almaktadır. Kova burcunun en önemli özelliklerinin başında özgürlük alanlarından taviz vermemeleri ve geniş hayal gücüne sahip olmaları gelmektedir.

2 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcu arkadaş canlısı bir burçtur. Geniş bir arkadaş çevresine sahiptir. İnsan ilişkilerinde özellikle ikili ilişkilerde güçlü konumdadır. İlişkileri güven zemini üzerinde inşa edilir. Aslan burcuyla anlaşması güçtür. Bencil değildirler ancak dik kafalıdırlar. Dediğim dedik mottosuyla hareket ederler. İnatçı yapıları nedeniyle belli bir fikir üstünde diretebilirler. Sabit fikirli olduklarından dolayı verdikleri kararın sonuna kadar arkasında dururlar.

2 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkeği kalıplara sığmaz. Özgür yapısı gereğiyle yasaklara karşı durur ve sınırları aşar. Oldukça zeki kişilerdir. Ancak yapmış oldukları davranışları önceden tahmin etmek oldukça zordur. Kimi zaman akla yatkın seçimler verirlerken kimi zaman bildikleri doğrudan giderler. Çevresi tarafından saygı gösterilen kişilerdir. Ayrıca çalışkan ve üretkendirler. Hayatlarında çelişkiye, çelişkili hareketlere yer yoktur. Netliği severler. Konforuna düşkün yapıları vardır. Kuşkucu yapıları ve temkinli yaklaşımları sayesinde yaptıkları işler başarıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıntılara oldukça önem verirler. Bu onların mükemmeliyetçi özelliğinden dolayıdır. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar ve çocuklarının ayaklarının üstünde durmasını isterler. Cesur ve rahattırlar.

2 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını tıpkı kova burcu erkeği gibi dost canlısıdır. Sempatik tavırlarıyla bir ortamda kova burcu kadınını hemen ayırt edebilirsiniz. Bir kova burcu kadınıyla zaman geçirmek oldukça eğlencelidir. Akademik kariyer yapmaya müsait yapıları vardır. Lisans, lisansüstü ve doktoraya kadar uzanan bir akademik kariyerden söz edebiliriz. Sanat konularına da oldukça düşkündür. Yenilik ve değişim kova burcu kadınının sembolüdür. Kova burcu kadını diğer düşünceleri kulak arkası etmez ancak kendi fikrinden de kolay kolay vazgeçmez. Yani sabit fikirlidir diyebiliriz. Kova burcu kadını bir kelime olsaydı bu şüphesiz ki “biliyorum” olurdu. Bilimsel yönleri oldukça kuvvetlidir. İnsanlara yardım etmeyi severler.

2 Şubat Burcu Yorumu

2 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova burcunun en belirgin özelliği özgürlüğüne düşkün olması ve sezgisel ön görüsüdür. Akademik anlamda kova burcu başarıdan başarıya atlayacak bir burçtur. Sabit fikirli ve dediğim dedik olması da kimi zaman çok yönlü düşünmesini zorlaştırabiliyor.

2 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselenlerimiz doğduğumuz saat ve dakikaya göre belirlenmektedir. Bu sebeple gün içerisinde meydana gelen doğumlarda dahi yükselenler farklılık göstermektedir. Buna göre:

  • 13:00 – 14:30 arasında doğanların yükseleni yengeç,
  • 15:00 ile 17:30 arasında doğanların yükseleni aslan,
  • 18:00 ve 20:30 arasında dünyaya gelenlerin yükseleni başaktır.

2 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Bensu Soral - 2 Şubat 1991
  • Fatih Portakal - 2 Şubat 1968
  • İrem Helvacıoğlu - 2 Şubat 1990
  • Harika Avcı - 2 Şubat 1960
  • Emre Aydın - 2 Şubat 1981
  • Futbolcu Metin Oktay - 2 Şubat 1936
  • Eski millî futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay - 2 Şubat 1963

2 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Lodovico Ferrari
  • Johann Christoph Gottsched
  • Jean Baptiste Boussingault
  • Joseph Weydemeyer
  • William Arnson Willoughby
  • Shakira
  • Fani Halkia
  • Gemma Arterton
  • Paul Mescal
  • İspanyol Futbolcu Gerard Piqué
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 Şubat Hangi Burç? 3 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 3 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
1 Şubat Hangi Burç? 1 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
19 Şubat Hangi Burç? 19 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 19 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
17 Şubat Hangi Burç? 17 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 17 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
16 Şubat Hangi Burç? 16 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 16 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
15 Şubat Hangi Burç? 15 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 15 Şubat burcu yükseleni ve özellikleri
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Nisan Pazartesi! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları
25 Şubat Hangi Burç? 25 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 25 Şubat hangi burç?
22 Şubat Hangi Burç? 22 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 22 Şubat hangi burç?
23 Şubat Hangi Burç? 23 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Şubat hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.