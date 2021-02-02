Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.485.182'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.117 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

2 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

1 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

1 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 216 bin 817´ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 102 milyon 652 bin 816´ya yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 512 bin 193 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 447 bin 459´a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 801 kişinin hayatını kaybettiği Kanada´da toplam 770 bin 793 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 16 bin 374 vakanın tespit edildiği Meksika´da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 841 bin 893´e çıktı. Ülkede toplam 156 bin 579 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.