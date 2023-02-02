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2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. Survivor'da 1 Şubat akşamı eleme gecesinde eleme konseyin ardından son elenen yarışmacı belli oldu. Konsey gecesinde SMS oylaması sonucunda adaya ve hayallerine veda eden isim Gizem Avcı oldu. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gecesinde, ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. İşte 2 Şubat Survivor 2023 yeni bölümde ödül oyununu kazanan takım...

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  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Survivor zorlu ada koşulları ve yarışmaları ile yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. 2 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Peki, "2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor 2023 son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    2 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

    Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    ACUN ILICALI'DAN VEDA SİNYALİ

    Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha programa veda edebileceğini söyledi. Bu sezon Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney'in ardından veda sinyali veren Acun Ilıcalı "'Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' dedi.
  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    SURVİVOR YEDEKLERDEN HANGİ İSİM ANA KADROYA GİRDİ?

    Survivor yedeklerden ana kadroya dahil olan isimler belli oldu. Survivor 2023 yarışmasına dahil olan yedek isimler; Batuhan, Yaman, Merve Yıldırım, Kardeniz ve Yiğit oldu.
  • 2 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Aziz, Gizem Avcı, Senem ve Tunga eleme potasında yer aldı. Survivor'da eleme adayları 1 Şubat çarşamba günü oynanacak haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kesinleşti. Gizem Avcı elenen yarışmacı oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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