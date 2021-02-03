Survivor 2021'in son bölümünde Gönüllüler takımından bir kişi elendi. Ayrıca Gönüllüler SMS sıralaması da belli oldu. Ada Konseyinde heyecanlı anlar yaşandı. Gönüllüler takımı adaya geldiğinden beri huzursuzluk yaratan Duygu'nun elenmesi için strateji yaptı ve Duygu'nun karşısına en güçlü isimleri eleme adayı olarak çıkardı. Peki Survivor 2021'de kim elendi, kim gitti? İşte Survivor 2 Şubat SMS sıralaması...