Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Adana Cuma vakti araştırılıyor. İslma dünbyası için mübarek Cuma namazı her ilde farklı saatlerde kılınıyor. 2 Temmuz Adana Cuma namazı saati ne? İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı saati
ADANA CUMA SAATİ - 2 TEMMUZ
2 Temmuz Adana Cuma saati: 12:48
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|02 Temmuz 2021 Cuma
|03:32
|05:16
|12:48
|16:39
|20:09
|21:46
|03 Temmuz 2021 Cumartesi
|03:32
|05:17
|12:48
|16:39
|20:09
|21:46
|04 Temmuz 2021 Pazar
|03:33
|05:17
|12:48
|16:39
|20:09
|21:46
|05 Temmuz 2021 Pazartesi
|03:34
|05:18
|12:48
|16:39
|20:09
|21:45
|06 Temmuz 2021 Salı
|03:35
|05:18
|12:48
|16:39
|20:09
|21:45
|07 Temmuz 2021 Çarşamba
|03:35
|05:19
|12:49
|16:39
|20:08
|21:44
|08 Temmuz 2021 Perşembe
|03:36
|05:19
|12:49
|16:39
|20:08
|21:44
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)
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