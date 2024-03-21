Benzin ve motorine zam geldi! 21 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Bir süredir beklenen akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Brent petrolün yükselmesi, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. İşte, 21 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatları hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin ve motorin fiyatları arttı! Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı. Peki, gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG litre fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE TOPLAMDA 2 TL ÜZERİNDE ZAM!
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam yapıldı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,42 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,96 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,92 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,33 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,90 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 21,45 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,78 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21,89 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,97 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21,51 TL