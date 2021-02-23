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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Mucize gibi... 2 tonluk kalıp altında kalan işçinin mucizevi kurtuluşu
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2 tonluk demir kalıp altında kalan işçinin mucizevi kurtuluşu

Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıbı düşen Osman Daşdemir, arkadaşları ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu. Yapılan Acil müdahalelerin ardından Daşdemir, 20 günlük tedavi süresince toplamda 14 saat süren operasyonlar sonrası hayati tehlikeyi atlattı. Doktorları yaşanan zorlu süreci anlattı

SON DAKİKA: Mucize gibi... 2 tonluk kalıp altında kalan işçinin mucizevi kurtuluşu
HABERTURK.COM

Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıbı düşen Osman Daşdemir, arkadaşları ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Mustafa Uc'un haberine göre, Ağrı’dan Elazığ’a inşaatta çalışmak için gelen 23 yaşındaki Osman Daşdemir, şantiyede çalıştığı sırada üzerine 2 ton demir kalıbı düştü. Ağır yaralanan Osman Daşdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Acil müdahalelerin ardından Daşdemir ameliyata alındı. 20 günlük tedavi süresince 3 zorlu ameliyat geçiren ve toplamda 14 saat süren operasyonlar sonrası Daşdemir, hayati tehlikeyi atlattı.

'HEMEN AMELİYATA ALIP TEDAVİSİNE BAŞLADIK'

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ, Daşdemir'in tedavisinin devam ettiğini belirterek, "İnşaatlarda duvarların yapımında kullanılan metal kalıplardan biri üzerine düşmüştü. Şuan yaşamış olduğu sıkıntıların en önemlilerinden birisi travma sonucu oluşan böbrek hasarı. Osman Daşdemir, inşaatta çalışırken yaşamış olduğu travma sonrası bize getirildi. Osman'ı biz acil ameliyata alıp hızlı bir şekilde tedavisine başladık. Ameliyat ekibimizin özverisiyle tedavisini düzenledik. Uzun bir süre yoğun bakım tedavisi yaşadı. Orada da gerekli tedavileri sağladıktan sonra şuan servise alarak elimizden geldiği kadar tedavisine özen gösterip bir an önce ailesine ve yakınlarına kavuşturmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'TEDAVİLERE CEVAP VERDİ VE BUGÜNLERE KADAR GELDİ'

Osman Daşdemir'in hayati tehlikesinin olmadığını söyleyen Prof. Dr İsmail Demir de hastanın gerekli destek tedavilerine olumlu cevap verdiğini belirterek, "Gerek genel cerrahi ekibi gerek anestezi ekibi ve yoğun bakım ekibi olarak gerekli tüm tedaviler sağlandıktan sonra Osman'ı yoğun bakım ünitesinden çıkarttık. Ameliyatın boyutları çok büyüktü. Osman'da hem böbrek, hem karaciğer hem de dalak yaralanması olmuştu. Hastanın genel durumunu ve hayatını tehdit eden düzeydeydi. Gerekli destek tedavileri yapıldıktan sonra Osman da tedavilere cevap verdi ve bugünlere kadar geldi" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE ALLAH SONRA ONLAR SAYESİNDE AYAKTAYIM'

Hayata tutunan Osman Daşdemir ise "Hastane yetkililerine ve doktorlara teşekkür ederim. Önce Allah sonra onlar sayesinde ayaktayım" dedi.

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