2 turistin öldüğü balon kazasında pilota tahliye 0:00 / 0:00

İHA

Kapadokya'da geçtiğimiz ay sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sıcak hava balonu pilotu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, 19 Ekim tarihinde Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.

İFADESİNDE YOLCULARI SUÇLADI

Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist de yaralandı. Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın K. de, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yıllık pilotun ifadesinde, "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi. Türk vatandaşı olan pilot, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.