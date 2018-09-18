Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca başlatılan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek, çözüm platformları sunarak çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak, “azim ve umut” ile her şeyin mümkün olabileceğini göstermek ve tüm dünyadan, engellerini azim ve umutla aşan başarı hikâyelerini görünür kılmak amacıyla yola çıkan festival, 4 gün sürecek.

Festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. Ayrıca festival süresince paneller düzenlenecek. Festivale katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.

AŞIK VEYSEL DE UNUTULMADI!

Festival bu sene, Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına yapılacak ve “Karanlıktan Aydınlığa” mottosu ile tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen, hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.

FESTİVALİN ÖNEMLİ YABANCI KONUĞU JOSE FELICIANO!

Festivalin uluslararası konuklarından biri de ülkemizde de çok sevilen Porto Riko’lu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano olacak. Açılış gecesi sahnede olacak Feliciano dışında; doğuştan down sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, şarkıcılık, yazarlık ve mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin müziğin Avrupa'da en iyi temsilcilerinden, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen festivalin şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin'de çekerek Mersin'in tanıtımına katkı sağlayan Türkiye ve Mersin dostları, Gatto Gabriel & Steven Cyril de festivalin önemli konukları arasında yer alıyor.

Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivale renk katacak. Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda & Metin Özülkü de Festivalde sahne alacak.

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