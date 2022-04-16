2. ve 3. Lig'de toplu sonuç

TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta 3, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 31. hafta 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftası ise tek karşılaşmayla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Pendikspor-Şanlıurfaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Bodrumspor: 0-3
İnegölspor-Çorum FK: 1-2
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-1
3. Grup:
Çankaya FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-1
Modafen-Belediye Derincespor: 1-1
Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor: 4-0
Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu: 0-1
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Kocaeli Bayan FK: 13-0
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