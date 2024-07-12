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        Haberler Gündem 2 yaşındaki Aselnur'dan acı haber

        2 yaşındaki Aselnur'dan acı haber

        Siirt'te balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Aselnur Çengel, dengesini yitirince 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:09
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        2 yaşındaki Aselnur'dan acı haber
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        Siirt'te 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aselnur Çengel, hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1708’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Aselnur Çengel isimi kız çocuğu, dengesini kaybedip zemine düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aselnur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aselnur’un cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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