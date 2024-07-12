2 yaşındaki Aselnur'dan acı haber

Siirt'te 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aselnur Çengel, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1708’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Aselnur Çengel isimi kız çocuğu, dengesini kaybedip zemine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aselnur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aselnur’un cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.