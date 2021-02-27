"Piebaldizm ailemizde var, bu yüzden Mayah'ın da sahip olma olasılığının yüksek olduğunu biliyorduk. Mayah dünyaya geldiğinde o kadar çok beyaz saça sahipti ki doğum uzmanım kızımın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ardından bir fotoğrafçıdan çekim için teklif aldık. Fotoğraf çekiminden elde edilen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı."