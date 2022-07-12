2 yaşındaki Zeynep'in kahreden son! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, tatil için kiralanan villa bahçesinde oynayan Zeynep Mina Kades (2), havuza düşerek yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde Kurban Bayramı tatili için villa kiralayan Kades ailesinin dün saat 17.00 sıralarında evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.

Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.