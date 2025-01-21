Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 2 yaşlı kadın kaza kurbanı! | Son dakika haberleri

        2 yaşlı kadın kaza kurbanı!

        İzmir'de çimento tankerinin çarptığı 74 yaşındaki Emine Cirit ve 76 yaşındaki Besime Çem hayatını kaybetti. Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşlı kadın kaza kurbanı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Dikili ilçesinde, çimento tankerinin çarptığı Emine Cirit (74) ve Besime Çem (76) hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis tanken tanker şoförü K.G.'yi gözaltına aldı.

        DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Dikili Limanı çıkışı yakınlarında meydana geldi. K.G.’nin kullandığı çimento tankeri, hareket ettiği sırada önünden geçmeye çalışan Emine Cirit ve Besime Çem'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Cirit, kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde Çem de Bergama Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, tanker şoförü K.G.'yi gözaltına aldı.

        Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında duran tankerin önünden geçmeye çalışan iki kadına çarpıp, altına aldığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Konutta kadının yükselişi
        Konutta kadının yükselişi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"