2 yıl aradan sonra festival coşkusu

Pandemiden dolayı yapılamayan Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali, 2 yıl aradan sonra Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapıldı. Festivalde sokak ve meydan boyunca kurulan stantlar, davul zurna ve delbek dinletileri, tiyatro grubu gösterileri, yöresel yemek yarışmaları, çocuklara yönelik etkinlikler, resim sergileri, konserler, paneller, halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kuzugöbeği satışının yapıldığı stantlar ve dastar ürünleri de vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği alan oldu.

Dastar defilesi

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya, Kültür Sosyal İşler Müdürü Halime Ok ve kadın belediye çalışanlarından oluşan dastar defilesi büyük ilgi gördü.

Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca tarafından organize edilen ‘Likya Kadını Işık Saçıyor’ defilesi Yeşilüzümlü meydanında sahnelendi. Yöresel dastar kıyafetlerini giyen belediye çalışanları, büyük alkış aldı.

Yeşilüzümlü’nün yöresel ürünü dastardan oluşan ürünler ise, katılımcılar tarafından tam not aldı. Defilenin bitmesiyle birlikte Çiğdem Karaca’ya çiçek takdim edildi.

Karaca, “Üzüm mamulleri fabrikası açıyoruz”

Şampiyon olup bir üst lige çıkan Yeşilüzümlüspor için kupa töreni düzenlendi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından kupa futbolculara verildi.

Belediye Başkanı Alim Karaca, kupa töreninde halka seslendi. Karaca, “Üzümlüde güzellikler yaşamaya devam ediyoruz. 2021 yılında vatandaşlarımızın evde ürettiği şarapların satılması çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleşmedi.

Biz de vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek adına Üzümlü’de Üzüm Mamulleri Fabrikasını 2022 yılında hayata geçiriyoruz. Bazı vatandaşlarımız bize ‘Ne yaptınız?’ diye soruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini yapıyoruz. Şuan itibariyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 640 milyon TL’lik yatırımı hayata geçiriyoruz. Aydem firmasının yatırımı ile birlikte 750 milyon TL’lik yatırımı yapmış olacağız.

Kalan 2 yıl içinde de 200 milyonluk yatırım daha yapıp 950 milyonluk yatırımla tarihte Fethiye Belediyesi’nin hiç yapmadığı yatırımı yapmış olacağız. Bizim mazeret lüksümüz yok. Tarihin en büyük yatırımını yapıyoruz. 2 yıl sonra karşınıza çıkacağız. Ne yaptığımızı kalem kalem anlatacağız. Üzümlü’de 35 milyonluk yatırımı hayata geçirmiş olacağız.

Siyasi ayrım yapmadan, mazeret üretmeden çalışma arkadaşlarımla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir devlet kurumuna 1 lira borcumuz yoktur. Sizin için yapmaya çalıştığımız sosyal tesisler, halk evlerini, halk plajlarını engellemeye çalışanları önümüzdeki günlerde deşifre edeceğiz. Bütün koylar özelleştirildi. Asgari ücretle geçinen vatandaşımızın özelleştirilen plajlara girme şansı yok. Biz sizlere çok uygun fiyatlarla, ekonomik krize meydan okuyarak, her şeyi maliyetine vererek hizmet etmek istiyoruz ve ediyoruz. Halk evlerimizde 1 liraya çay veriyoruz” dedi.

Yeşilüzümlü’nün marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Karaca, “Coğrafi işaret aldığımız dastarı birçok ilde tanıttık. Yurtdışı çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgede dokuma yapan vatandaşlarımıza dağıttığımız tezgahlarla birlikte bu işi daha da ilerleteceğiz. Barışın ve dostluğun simgesi olan Üzümlü bu sayede çok daha güzel yerlere gelecek. Bir ilki daha bize yaşatan değerli Üzümlüspor oyuncularının başarısını hep birlikte kutluyoruz. Bundan sonra desteklerimiz çok daha büyük olacak. Daha büyük başarılara ulaşacağız. Fethiyespor’a da ciddi anlamda destek veriyoruz. Onların da şampiyonluğunu sizin önünüzde kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkiye’ye mâl olmuş değerli sanatçı Edip Akbayram alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Akbayram birbirinden güzel şarkılarını konser alanını dolduran binler için okudu. Konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşatan Akbayram’a çiçeği Belediye Başkanı Alim Karaca takdim etti.