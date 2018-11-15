Karaman'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan PTT dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos 2016 tarihinde gece 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve bir an önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

İhbar üzerine 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere barajında AFAD ekiplerince su altı kameraları ile arama yapıldı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Polis ortaya çıkan bu yeni bilgi üzerine soruşturmayı yeniden açarak bugün aramalara tekrar başladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı polisleri bugün Fisandun barajına gelerek arama çalışmalarını başlattı.

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