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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın pandemi sebebiyle iki yıl önce getirdiği seyahat kısıtlamalarının Haziran ayında kaldırılacağını ve sınırların yabancı turistlere açılacağını duyurdu.

İlk etapta sadece rehberli tur programlarına izin verileceğini söyleyen Kishida, 10 Haziran'dan itibaren yabancı turist kabul edileceğini açıkladı.

COVID-19 enfeksiyon oranlarının düşük olduğu bölgelerden üç doz aşı olmuş turistler ülkeye girdikten sonra testten ve karantinadan muaf tutulacak.

Japonya bu hafta Avustralya, Singapur, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dört ülkeden küçük deneysel paket turlara ev sahipliği yapacak. Turist vizesi değil, özel vize alan 50 kişinin deneme turu 31 Mayıs'ta sona erecek.

Sıkı sınır kontrolleri sebebiyle eleştirilerle karşı karşıya kalan Japonya, bu yılın başlarında kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Şu anda Japon vatandaşları, yabancı öğrenciler ve iş seyahatleri olmak üzere günde 10 bin kişinin ülkeye girmesine izin veriliyor.

Pandemi önlemlerinden sorumlu bir yetkili, 1 Haziran'dan itibaren bu sayının 20 bine çıkacağını söyledi.