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        Haberler Gündem 2 yıldır aranan cezaevi firarisi katil zanlısı yakalandı

        2 yıldır aranan cezaevi firarisi katil zanlısı yakalandı

        Samsun'da 13 yıl önce restoranda garson olarak çalışan Cemalettin Öztürk'ü öldüren 42 yaşındaki Murat T. 'Kasten öldürme ve Hükümlü veya tutuklunun Kaçması' suçlarından toplam 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. 2023 yılından cezaevinden firar eden Murat T. Samsun polisi tarafından sürdürülen soruşturma kapmasından yakalandı

        Giriş: 11.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:46
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        13 yıl önce restoranda kurşun yağdırmıştı
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        Samsun polisi, çeşitli suçlardan aranan veya cezaevi firarilerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Murat T. adlı kişi 2012 yılında Samsun’da bir süre önce tartıştığı arkadaşının sahibi olduğu restoranına gitti. Arkadaşının restoranda olmaması üzerine, dışarı çıkan Murat T., işyerine doğru peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu restoranda garson olarak çalışan Cemalettin Öztürk vuruldu.

        11 YIL SONRA FİRAR ETTİ

        Öztürk, hayatını kaybetti. Murat T. ise yakalanarak cezaevine gönderildi. ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan yargılanan Murat T. ’Kasten 1 kişiyi öldürmek, ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek’ suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezası verdi. 11 yıl hapiste kalan Murat T. 2023 yılında cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı.

        2 YIL SONRA YAKALANDI

        Cezaevinden kaçtığı için hakkında yeni dava açılan Murat T., ‘Kasten Öldürme ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından’ hakkında cezalarda eklenerek toplam 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 yıldır cezaevi firarı olan Murat T. yakalanarak gözaltına alındı. Murat T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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        #Samsun
        #cemalettin öztürk
        #haberler
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