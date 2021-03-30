Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
20-26 MART İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|86,95
|Adıyaman
|199,70
|Afyon
|70,43
|Ağrı
|59,02
|Aksaray
|231,44
|Amasya
|279,89
|Ankara
|184,29
|Antalya
|143,86
|Ardahan
|134,15
|Artvin
|131,56
|Aydın
|109,11
|Balıkesir
|344,84
|Bartın
|136,20
|Batman
|46,11
|Bayburt
|161,15
|Bilecik
|227,69
|Bingöl
|69,56
|Bitlis
|37,04
|Bolu
|183,61
|Burdur
|82,74
|Bursa
|159,68
|Çanakkale
|348,81
|Çankırı
|247,88
|Çorum
|232,77
|Denizli
|68,40
|Diyarbakır
|36,28
|Düzce
|123,33
|Edirne
|265,84
|Elazığ
|117,87
|Erzincan
|200,06
|Erzurum
|118,95
|Eskişehir
|235,25
|Gaziantep
|134,16
|Giresun
|397,57
|Gümüşhane
|124,20
|Hakkari
|35,65
|Hatay
|89,13
|Iğdır
|145,05
|Isparta
|112,88
|İstanbul
|401,62
|İzmir
|156,48
|Kahramanmaraş
|89,03
|Karabük
|106,32
|Karaman
|154,95
|Kars
|55,80
|Kastamonu
|329,19
|Kayseri
|260,16
|Kırıkkale
|114,46
|Kırklareli
|298,28
|Kırşehir
|95,87
|Kilis
|324,25
|Kocaeli
|262,11
|Konya
|334,97
|Kütahya
|153,12
|Malatya
|283,32
|Manisa
|82,72
|Mardin
|31,24
|Mersin
|110,66
|Muğla
|112,81
|Muş
|33,57
|Nevşehir
|124,28
|Niğde
|140,58
|Ordu
|322,96
|Osmaniye
|244,10
|Rize
|250,03
|Sakarya
|181,17
|Samsun
|586,84
|Siirt
|22,65
|Sinop
|354,80
|Sivas
|114,33
|Şanlıurfa
|28,98
|Şırnak
|13,57
|Tekirdağ
|273,06
|Tokat
|273,47
|Trabzon
|278,24
|Tunceli
|86,29
|Uşak
|38,71
|Van
|31,58
|Yalova
|400,65
|Yozgat
|169,17
|Zonguldak
|126,01
TÜRKİYE GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." açıklamsında bulundu.
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