Reyting sonuçları 20 Haziran Salı günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralamada zirve yarışında Güldür Güldür Show, Vermem Seni Ellere ile MasterChef All Star ön plana çıktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız. İşte güncel sıralama...