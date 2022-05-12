20 kaçak göçmene sınır dışı! Organizatör tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmada, kırsal mahallelerin tali yollarından ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 18'i Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 20 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edildi. Göçmenleri getirdiği saptanan organizatör Y.Y. de gözaltına alındı. 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gereğince para cezası uygulanan Y.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.