Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 430.170'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 11.943 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

20 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

19 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 28'inin Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle ülkelerdeki sağlık sistemlerine ağır yük bindiğine işaret eden Kluge, Avrupa'da halen yüzde 60 olan maske kullanımının yüzde 95'e çıkması durumunda kapanma uygulamalarına gerek kalmayacağının altını çizdi.

Kluge, yoğun bakım ünitelerinin şu an Fransa'da yüzde 95'inin, İsviçre'de ise tamamının dolduğunu aktardı.

Dünyadaki aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın umut verici olduğuna dikkati çeken Kluge, "Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor." dedi

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Kluge, aşı konusunda son kararı ülkelerin aşı ve ilaç düzenleyici makamlarının verdiğine işaret etti.

Kluge, Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü, virüs nedeniyle dünya genelindeki ölümlerin yüzde 26'sının Avrupa'da meydana geldiğini belirterek, "Son iki hafta Kovid-19 ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yani Avrupa bölgesinde her 17 saniyede bir kişi ölüyor." diye konuştu.

Son günlerde Avrupa'da virüsten ortalama 4 bin 500 kişinin yaşamının yitirdiğini belirten Kluge, daha fazla çabayla bu rakamların aşağı çekilebileceğini vurguladı.