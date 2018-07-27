Ankara’da Çankaya, Beysukent, Çayyolu’nda villaların soyulması üzerine Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği harekete geçti. Oluşturulan özel ekip, sadece lüks villaları soyan bir çeteyi belirledi. Çetenin dikkat çekmemek için villaların çevresinde yaptıkları keşifler ve soyguna kiralık ya da lüks otomobillerle gittikleri de güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.



Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, polisin yaklaşık 4 ay boyunca teknik-fiziki takibi sonucu çetenin Ankara’da 12, İstanbul’da da iki olmak üzere toplam 14 villayı soyduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik bilgilerine ulaşılan çete üyelerine yönelik Ankara ve İstanbul’da altı farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. VIP operasyonu adı verilen baskında lüks rezidanslarda kalan çete elebaşı Emir B. ile 11 adamı yakalandı. Çete mensupları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



VATANDAŞLARI 20 MİLYON ZARARA UĞRATMIŞLAR



Çete üyelerinin işe önce sahipleri kent dışında olan villaları tespitle başladıkları belirlendi. Ardından harekete geçen çete üyelerinin, bu villalara girip değerli eşyaları, paraları çaldıkları kaydedildi. Çete üyelerinin hırsızlıktan elde ettiği yaklaşık 20 milyon lira ile 5 yıldızlı otellerde tatil yaptıkları, lüks içinde yaşadıkları belirlendi.

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