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20 Ocak 2023 En güzel, resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İslam alemi için önemli bir yeri olan cuma gününde sevdiklerinize sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte bu anlamlı günde birbirinizle paylaşabileceğiniz, en güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun' sözleri...

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  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Cuma namazları İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembollerindendir. Cuma namazı öncesinde resimli cuma mesajları internette en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, akrabalarına ve yakınlarına cuma mesajı göndermek isteyenler, 'En güzel, ayetli, dualı, hadisli, resimli cuma mesajlarını' araştırmaya başladı. İşte 20 Ocak 2023 resimli cuma mesajları ve sözleri...
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    2023 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

    Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

     
  • 20 Ocak 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, hadisli, Hayırlı Cumalar mesajları!

    Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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