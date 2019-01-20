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20 Ocak Pazar hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı

Milyonlarca vatandaş 20 Ocak Pazar günü havaların nasıl olacağını merak etmeye başladı. Pazar gününü arkadaşları veya sevdikleri ile birlikte vakit geçirmek isteyenler pazar günü hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahminleri...

Giriş: 20.01.2019 - 00:50 | Güncelleme:  

20 Ocak 2019 Pazar günü hava nasıl olacak? Pazar günü için plan yapmak isteyen vatandaşların sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da hava durumu sağanak yağışlı geçecek.

20 OCAK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK MI?

Ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 OCAK 2019 PAZAR

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURSA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ADANA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR -1°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -19°C, -10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

METEOROLOJİ'DEN PAZAR GÜNÜ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar gününü dışarıda vakit geçirecek olan vatandaşalara,  "Yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar Karadeniz'in batısında doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir." şeklinde bir uyarıda bulundu.

 

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