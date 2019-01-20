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20 Ocak 2019 Pazar günü hava nasıl olacak? Pazar günü için plan yapmak isteyen vatandaşların sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da hava durumu sağanak yağışlı geçecek.
20 OCAK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK MI?
Ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 OCAK 2019 PAZAR
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURSA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR -1°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -19°C, -10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -15°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
METEOROLOJİ'DEN PAZAR GÜNÜ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar gününü dışarıda vakit geçirecek olan vatandaşalara, "Yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar Karadeniz'in batısında doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir." şeklinde bir uyarıda bulundu.
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