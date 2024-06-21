20 saniyelik adrenalin pahalıya patladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü 20 saniyelik adrenalin yaşamak için 32 bin 233 TL de para cezası ödemek zorunda kaldı.
Giriş: 21.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:30
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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde M.A.T. adlı sürücünün otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye attığını tespit etti.
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Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlalden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobiı 60 gün trafikten men edildi.
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M.A.T.'nın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
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