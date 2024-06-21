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        Haberler Gündem Güncel 20 saniyelik adrenalin pahalıya patladı | Son dakika haberleri

        20 saniyelik adrenalin pahalıya patladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü 20 saniyelik adrenalin yaşamak için 32 bin 233 TL de para cezası ödemek zorunda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:30
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        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Mahallesi'nde M.A.T. adlı sürücünün otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye attığını tespit etti.

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        Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlalden 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobiı 60 gün trafikten men edildi.

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        M.A.T.'nın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

        #Antalya
        #drift
        #ceza
        #trafik
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