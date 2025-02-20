20 Şubat taklit tağşiş listesi yayınlandı! İşte usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ederken, usulsüzlük yapan firmalar da ortaya çıkıyor. Son olarak, Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi ve gıda ürünlerine karıştırılan malzemeleri ortaya çıkardı. İşte, 20 Şubat 2025 taklit ve tağşiş listesi...
Giriş: 20.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Şubat 2025 taklit ve tağşiş listesini yayınlandı. Yapılan denetimler sonucunda, onlarca firmanın gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlüklere rastlandı. İşte, güncel taklit tağşiş listesi...
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20 ŞUBAT 2025 TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ
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