Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 20 Şubat taklit tağşiş listesi yayınlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesinde usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar

        20 Şubat taklit tağşiş listesi yayınlandı! İşte usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ederken, usulsüzlük yapan firmalar da ortaya çıkıyor. Son olarak, Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi ve gıda ürünlerine karıştırılan malzemeleri ortaya çıkardı. İşte, 20 Şubat 2025 taklit ve tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Şubat 2025 taklit ve tağşiş listesini yayınlandı. Yapılan denetimler sonucunda, onlarca firmanın gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlüklere rastlandı. İşte, güncel taklit tağşiş listesi...

        2

        20 ŞUBAT 2025 TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı