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20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan zamlı benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatlarına Ramazan Bayramı öncesi zam yapıldı. Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyesine kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam haberini de beraberinde getirdi. Uluslarası piyasalarda yukarı yönlü hareketliliğin etkisiyle benzin fiyatlarına gece yarısı itibariyle zam yapıldı. İşte 30 Nisan zamlı benzin fiyatları...

  • 01
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrol fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. Ramazan Bayramı öncesi akaryakıt fiyatlarına uygulanan son zammın ardından güncel benzin fiyatları 20 TL'yi geçti. Benzin fiyatlarına 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibariyle 1 lira 33 kuruş zam geldi. Peki, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Nisan zamlı benzin fiyatları...
  • 02
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
  • 03
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL
  • 04
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,04 TL
  • 05
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22.12 TL
  • 06
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22.12 TL
  • 07
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.
  • 08
    20 TL'Yİ AŞTI! Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cuma zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

    Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

    Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

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