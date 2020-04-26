20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüsde risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekilerden sonra 20 yaş altındaki gençler için de bir süre önce sokağa çıkma yasağı gelmişti. Peki konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yasakların en az 30 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında 65 yaş üstü bireylere sınırlı süreyle ve maskeli olmak kaydıyla sokağa çıkma istisnası getirilmesi gündemde. AK Parti MYK toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü nüfusa getirilen sokağa çıkma yasağında esnetmeye gidilmesi gündeme getirildi. Bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamayan bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları “şartlı” izin verilmesi alternatifi görüşüldü.

Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

65+ Yaşlı Hakları Derneği de, sokağa çıkma yasağında belli şartlarla esnetme talep etti. Yasağın uzamasının 65 yaş üstü için sorun yarattığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, ‘evde hapis kalma’ halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var. 65+ bireyler, durum ve davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle değildir. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.