Enfekte sayısı bir günde 73 bin arttı! Ölü sayısı binler!

DHA

Ahlat'ta dün sulamada kullanılan sondaj kuyularına ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ekiplerin çevrede yaptığı aramada bir araçtaki 20 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 kablo kesme makası, 1 kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları süren şüpheliler hakkında ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.