0 - 14 yaş saat kaçta dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları gündemde. Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkmasına izin verilen yaş grubunun 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli günlerde 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilmesi şeklinde izin verildi. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yani bugün gerçekleştirilecek,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

0 - 14 YAŞ ARASI SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLİR?

Sokağa çıkma saati 11.00 ile 15.00 arasında sınırlandırılmıştır.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı günlerin birinde saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabiliyor. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.