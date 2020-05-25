20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları gündemde. Dün 65 yaş üstü vatandaşlar bir kez daha dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağı Mayıs ayı boyunca devam edecek. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı vatandaşlar için belirli günlerde 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İşte 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yapılmıştı. 0 - 14 yaş bu hafta da 27 Mayıs çarşamba günü sokağa çıkacak.

15-20yaş grubu için de ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacak.

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü için 14.00 - 20.00 şeklinde değiştirildi. Ancak 20 yaş altı için yeni bir açıklama gelmedi. 20 yaş altı saat 11.00 - 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

BAYRAMDA 81 İL İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."