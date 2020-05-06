20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? soruları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam kabine toplantısı ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarının ardından gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı Mayıs ayı boyunca devam edecek. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba,

15-20 grubu için de 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı günlerin birinde saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.