20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüste risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekilerden sonra 20 yaş altındaki gençler için de bir süre önce sokağa çıkma yasağı gelmişti. Peki konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yasakların en az 30 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikle oldu. Buna göre, ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi. Genelgede, 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile 18-20 yaş arasında bulunan ve çalışan gençler için de açıklama yapmıştı. 18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Ancak bu kişilerin yanlarında çalışma belgesinin olması gerektiği de vurgulandı.