20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları gündemde. Dün 65 yaş üstü vatandaşlar bir kez daha dışarı çıkarak yürüyüş yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin süreli 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak, restoranlar sadece paket servise geçecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.