30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının adından alınan korona virüs tedbirlerinden biri de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıydı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanması kısıtlanmıştı. Yüz yüze eğitime geri dönülmesi kararının ardından en çok merak edilen konuların başında gelen 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

03.02.2021 Çarşamba günü saat 19:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha meclisinin aldığı karar göre;

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen sokağa çıkma

kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı olanlar, İçişleri Bakanlığının şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)

kullanma kısıtlamasından da muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Sadece örgün eğitime devam edecek olan okulların öğrenci/öğretmen/çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.