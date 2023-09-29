İşte daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek yedi yiyecek ve sağlıklı beslenme anlayışı için 7 besin önerisi…

Meyveler, daha uzun bir yaşamla bağlantılı olan flavonoidler adı verilen belirli bir antioksidan türü ile doludur. Bir İngiliz Beslenme Dergisi araştırması , on yıllar boyunca 93.000'den fazla kadını takip eden, kadınlardaki başlıca kronik hastalıkların risk faktörlerine yönelik en büyük araştırmalardan biri olan Hemşire Sağlığı Çalışması ndan elde edilen verilere baktı. Araştırmacılar, flavonoid bakımından zengin yiyecekler (özellikle yaban mersini ve çilek, ayrıca kırmızı şarap, çay ve biber) yemek ile tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha düşük olması arasında yakın bir bağlantı buldular.

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Fındık

Badem, yer fıstığı, fındık, antep fıstığı veya çıtır çıtır bir kombinasyon olsun, daha sık bir avuç fındık atıştırmak isteyeceksiniz. Büyük, uzun vadeli bir beslenme müdahalesi denemesi olan çığır açıcı PREDIMED çalışması, yağı azaltılmış bir diyete kıyasla, karışık yemişlerle desteklenmiş bir Akdeniz diyeti yiyenler arasında majör kardiyovasküler olay riskinde önemli bir azalma gözlemledi. Fındık yiyen grubun ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu gözlemlendi.

Dr. Vinjamoori, "Kuru yemişler, doymamış yağlar (sağlıklı bir yağ biçimi), lif, antioksidanlar ve toplu olarak kalp sağlığını destekleyen, kilo kontrolüne yardımcı olan ve muhtemelen uzun ömürlülüğe yardımcı olan belirli vitaminler ve mineraller açısından zengindir." diyor.