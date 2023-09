Profesyonel ipucu: Zerdeçalı her zaman karabiberle birleştirin, çünkü biber kurkuminin biyoyararlanımını artırmaya yardımcı olur.

Drug Design, Development and Therapy'de 2021'de yapılan bir araştırmaya işaret ederek, kronik inflamasyonun yaşlanmayla ilişkili birçok hastalıkta önemli bir faktör olduğunu ve kurkuminin antiinflamatuar etkilerinin bunu hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Dahası, Cells‌ dergisi nde 2022 yılında yapılan bir incelemeye göre, kurkumin ABD'de önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığı riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.

Sızma zeytinyağı

Sağlıklı yağlar bakımından yüksek olan antioksidan açısından zengin zeytinyağı , iyi bir nedenden dolayı Akdeniz diyetinin temel öğesidir. Journal of the American College of Cardiology'de 2022 yılında yapılan bir araştırma, günde ½ yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin (herhangi bir nedenle) ölme riskinin, nadiren veya hiç zeytinyağı tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha düşük olduğunu gözlemledi. Spesifik olarak, zeytinyağından hoşlanan kişilerin nörodejeneratif hastalıktan (Alzheimer gibi) ölme riski yüzde 29, kalp hastalığı riski yüzde 19 ve kanserden ölme riski yüzde 17 daha düşüktü.